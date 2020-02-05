Haberler » Güncel » Aksaray'da 2 tır çarpıştı 1 yaralı - Haber

Aksaray'da 2 tır çarpıştı 1 yaralı

Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralıAKSARAY'da 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı.

05.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:23
'da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı
AKSARAY'da 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. içinde sıkışan Yaşa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Mahmut Yaşa (34) idaresindeki 68 AS 402 plakalı TIR, Ahmet Yanbak (29) yönetimindeki 31 VN 825 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Yaşa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirledi. Diğer sürücü Ahmet Yanbak da kazadan yara almadan kurtuldu.
Soruşturma sürüyor.
Aksaray'da 2 tır çarpıştı 1 yaralı

İtfaiye, Aksaray, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:03:39