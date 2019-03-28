Aksaray'da 273 Bin 120 Seçmen Oy Kullanacak

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Aksaraylı 273 bin 120 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Aksaraylılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.5 yılda 21 bin 948 kişi arttıYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Aksaray'da 273 bin 120 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Aksaray'da seçmen sayısı 21 bin 948 arttı.Aksaray'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 954 sandık kurulurken, bu yıl 938 sandık kurulacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Ağaçören: 41 6 bin 503Eskil: 75 17 bin 825Gülağaç: 54 14 bin 092Güzelyurt: 33 8 bin 335Ortaköy: 88 23 bin 116Sarıyahşi: 22 5 bin 291Sultanhanı: 25 7 bin 289