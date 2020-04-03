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Aksaray'da 285 şişe kaçak içki ele geçirildi

Aksaray'da polisin bir iş yerine yaptığı operasyonda 285 şişe kaçak içki ele geçirildi.

03.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:43
Aksaray'da 285 şişe kaçak içki ele geçirildi
Aksaray 'da polisin bir iş yerine yaptığı operasyonda 285 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, iş yerini ve bir şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. H.B. (54) isimli şahsın iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 200 adet 70 cc içki, 65 adet 70 cc içki, 40 adet çeşitli marka ve boyutlarda içki şişesi, bandrol ve kapak, 7 adet 70 cc, 4 adet 50 cc, 1 adet 100 cc içki, 6 adet 70 cc, 2 adet 100 cc içki, 20 adet çeşitli boyutlarda ve markalarda boş içki şişesi ile çok sayıda bandrol ve kapaklar ele geçirildi. Toplam 285 şişe sahte bandrollü ya da gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki ele geçirilirken, şüpheli H.B. adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa
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