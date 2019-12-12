Haberler » Güncel » Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber

Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

12.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:14Aksaray'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bölcek ve Sanayi mahallelerindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile sigara hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ahmet Y. (18), Ömer A. (16), Enes K. (15) ve Ömer Y. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Y, Ömer A, Enes K. tutuklandı, Ömer Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:36 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı - Haber
14:36 YEE bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Haber
14:36 Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Irak'taki gösterilerde 3 gazeteci öldürüldü - Haber
14:35 Diyarbakır'da teröristlere ait cephane ele geçirildi: 22 gözaltı - Haber
14:30 Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:37:59