25.06.2019 16:45
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Aksaray'da 300 dönüm tarım arazisi yandı

Aksaray

AKSARAY'da, arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

AKSARAY'da, arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.
Ağaçören ilçesinde arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 300 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirtildi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde çiftçilerin traktörlerle yangına müdehale etmesi görülüyor.


- Aksaray
Kaynak: DHA
Aksaray , Güncel

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