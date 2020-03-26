Aksaray 'da 47 yaşındaki adam cami tuvaletinde ölü bulundu

AKSARAY - Aksaray'da 47 yaşındaki bir adam, girdiği cami tuvaletinde tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, Sofular Mahallesi 1104 Sokakta bulunan Saatçioğlu Camisinin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın cami tuvaletine girdiğini ve bir süredir çıkmadığını fark eden cami görevlisi durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri caminin tuvaletine girerek şahsı ölü olarak buldu. Yapılan incelemelerde şahsın Eren K. olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede şahsın bulunduğu tuvalette bir adet tabanca buldu. İntihar ettiği tespit edilen şahsın daha öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA