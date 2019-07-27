Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı

Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandıAKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 78 kaçak göçmen yakalandı.

27.07.2019 15:57
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 78 kaçak göçmen yakalandı.
Aksaray'da gece yarısı Ankara karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden 2 otobüsü durdurdu. Otobüslerde seyahat eden Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kişinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğinin belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Geceyi bir okulun spor salonuna getiren polis ekipleri, yemek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:25   Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
02:17   Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi
01:09   Sapanca Gölü'ndeki aramalara ara verildi
00:58   Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulundu
00:52   Başkent'te göçmen kaçakçılarına operasyon
00:31   İskilip'te kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
23:45   Şehit olan çocuklarının öldürüldüğünü iddia ettiler