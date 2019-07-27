Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandıAksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.27.07.2019 16:33
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolleri sırasında 2 otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların yapılan kimlik kontrollerinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi 23 Nisan Ortaokulu'nun spor salonuna getirilen 78 kaçak göçmenin, burada yemek ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.
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Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolleri sırasında 2 otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların yapılan kimlik kontrollerinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi 23 Nisan Ortaokulu'nun spor salonuna getirilen 78 kaçak göçmenin, burada yemek ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.
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Türkiye, Aksaray, Güncel
Kaynak: DHA