Haberler » Güncel » Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi - Haber

Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi

Aksaray'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

16.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:42Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi
'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kar yağışının doğayı beyaz örtü altında bırakması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, sürü halinde yerleşim yerlerinin yakınlarına gelmeye başladı.

Yiyecek bulmak isteyen 5 kurt ve bir köpek, merkeze bağlı Çimeliyeni köyüne geldi.

Büyükbaş hayvanlarına yem verdiği sırada çiftlikteki köpeklerin havlaması üzerine kurtları gören Yılmaz Koç ve diğer köylüler, hayvanlarını koruyabilmek için nöbet tutmaya başladı.
Kurtlar ve köpeğin birlikte yiyecek araması, çiftliğin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:02:58