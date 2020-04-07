Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi

AKSARAY'da adliye binası ve cezaevine girişte koronavirüs tedbirleri uygulanıyor.

07.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:42
Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi

AKSARAY'da adliye binası ve cezaevine girişte koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Çalışanlar, ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske ve eldivenle içeri alınıyor. Koğuşlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binası ve kapalı cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini sürdürüyor. Hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevine girişte sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ateşleri ölçülen çalışanlar, maske ve eldivenle içeri alınıyor. Girişte ayrıca ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte ediliyor.

Görevliler, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Cezaevine ait araçlarda da dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda her türlü tedbirin alındığını belirtti. Aksaray Belediyesi ile irtibata geçilerek kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Başsavcı Cansever, şunları söyledi:

"Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren her kesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanları dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz. Ceza infaz kurumuna yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluları 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza infaz kurumunda, koronavirüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşyayı 24 saat bekletilip sonrasında işlemleri yapıyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor - Haber 14:22: Düzce Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 14:22: Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Haber 14:22: Milli Eğitim Kurumları maskeyi seri üretmeye başladı - Haber 14:22: Kanser, Kovid-19 riskini artırıyor - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:09: Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber