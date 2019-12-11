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Aksaray'da alkollü mekanlar denetlendi

Aksaray'da yılbaşının yaklaşması ile birlikte polis ekipleri alkol satan işletmelere yönelik ani baskılar gerçekleştirerek denetimler yaptı.

11.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:10Aksaray'da alkollü mekanlar denetlendi
'da yılbaşının yaklaşması ile birlikte polis ekipleri alkol satan işletmelere yönelik ani baskılar gerçekleştirerek denetimler yaptı.

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte alkol satışı yapan işletmelere yönelik ani baskınlar yaptı. Gerçekleştirilen baskınlarda alkol satışı yapan iş yerleri bir bir denetlendi. Sahte veya kaçak alkol vakalarının önlenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla gerçekleştirilen baskınlar çerçevesinde iş yerleri dışında alkollü mekanlara da ani baskınlar yapıldı. Denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, emniyet yetkilileri denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade etti. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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