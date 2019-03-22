Aksaray'da Anestezisiz Ameliyat

Aksaray Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel anestezi yapmadan ameliyat olanağı sağlayan periferik sinir blokları uygulaması başladı.
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ertaşkın; uygulamanın hem genel anestezi almadan ameliyata olanak sağladığını hem de ameliyat sonrası ağrıyı önlediğini söyledi.
Prof. Dr. Ertaşkın, "Uygun bölgeye yapılan periferik sinir blokları ile hastanın hiç genel anestezi almadan ameliyatının yapılabilmesini sağlıyoruz. Bunun yanında genel anestezi alan hastalarda da bu uygulama ile ameliyat sonrası ağrılarının önlenmesini sağlıyoruz. Hem ağrı önlenmiş oluyor hem de hastaların rahat hareket edebilmesi nedeniyle de komplikasyonların önüne geçilebilmesi gibi yararlar sağlıyor." dedi.
"Bu yöntem ile omuz, kol, el gibi üst ekstremite ameliyatları ve kalça, diz, ayak ameliyatları genel anestezi almadan rahatlıkla yapılabilir." diyen Prof. Dr. Ertaşkın, şöyle devam etti:
"Karın bölgesi ameliyatlarının ameliyat sonrası ağrıları ve buna bağlı gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilmesi de rahatlıkla sağlanmış olur. Ayrıca kronik hastalığı olan ve genel anestezi alması riskli olan hastalar için son derece önemli bir yöntem olan ultrason eşliğinde yapılan bu bloklar, riski yüksek olan hastalara ameliyat olma imkanı sunuyor. Bu işlemin artık hastanemizde ultrasonografi eşliğinde uygulanıyor olması sinirler görüntülenerek uyuşturulduğu için hem hasta güvenliğini hem de işlemin uygulanabilirliği ve başarı oranını artırmaktadır."
Uygulamanın tıp fakültesinin bir meyvesi olduğunu ifade eden Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
, de, "Toplumsal karşılığı olan ve faydalı işler yapmanın gayretindeyiz. Tıp Fakültesi Aksaray'ımız için bir hayaldi ve şükür bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür uygulamaların ve sadece belirli illerde yapılabilen uygulamaların Aksaray'da uygulanmaya başlaması ile bu işin meyve verdiğini görüyoruz." diye konuştu.
Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA