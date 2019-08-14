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Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı

- Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı Aksaray'da FETÖ'den aranıyordu bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

14.08.2019 19:45
Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı
- Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Aksaray'da FETÖ'den aranıyordu bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. bayram ziyareti için geldiği akrabalarının evinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Türkoğlu Cezaevine konuldu.
Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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