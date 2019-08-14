- Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı

- Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandıAksaray'da FETÖ'den aranıyordu bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. bayram ziyareti için geldiği akrabalarının evinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Türkoğlu Cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA