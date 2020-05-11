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Aksaray'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Aksaray'da AVM'ler kapılarını yeniden açtıAKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süre kapatılan alışveriş merkezleri, gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.

11.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:20
Aksaray'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı
AKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süre kapatılan alışveriş merkezleri, gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.
Açılış öncesi tüm bölümleri dezenfekte edilen alışveriş merkezine, gelen kişiler ateşleri ölçülüp, içeri alınıyor. İlk dakikalar olduğu için yoğunluğun yaşanmadığı Kültür ParkSite AVM Müdürü Ömer Polat, şunları söyledi:
"Yaklaşık 2 aydır devletimizin aldığı tedbirler gereği alışveriş merkezimizi kapalıydı. Bugün itibariyle sağlık kurulunun tavsiyesiyle bizde mağazalarımızı açma kararı aldık. Gerekli tüm tedbirleri alarak gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptık. Bununla ilgili kiracılarımızla çalışanlarımızı bilgilendirdik. Yasal kurallar çerçevesinde sağlık kurallarına uyarak Aksaraylı hemşerilerimizi huzurlu ve nezih bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak hazır hale getirdik. Fast Food ile oyun, eğlence ve sinema alanı dışındaki tüm mağazalarımızı faal hale getirdikö
Giyim mağazası sorumlusu İbrahim Tekbaş ise, öGiyim mağazamızı hizmete açtık. Tüm hijyen kuralarına uyarak, bunun yanında sosyal mesafe kurallarına gözeterek ayarladık. Mağazamızda müşterilerimizin kabinlerde denediği ürünleri tekrar reyona koymadan farklı bir yerde alıp dezenfekte edip daha sonra havalandırıyoruz. Tüm tedbirleri müşterilerimiz için aldık. Herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir.ö dedi. Aksaray’da AVM’ler kapılarını yeniden açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel, Haber

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