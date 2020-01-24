Aksaray'da barakasında çıkan yangına müdahale eden kişi yaralandı

Aksaray
'da barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, alevlere müdahale eden kişi yaralandı.
Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok'ta tütün satılan barakada elektrikli sobadan yangın çıktı.
Barakanın sahibi Yusuf Poyraz, yangına müdahale ederken yaralandı, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz'ın vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangında Poyraz'a ait otomobilde de hasar oluştu.