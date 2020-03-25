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Aksaray'da bekçiler de gece 65 yaş üstü ve bilgilendirme denetiminde

Aksaray'da bekçiler de gece 65 yaş üstü ve bilgilendirme denetiminde Aksaray'da korona virüsü önlem ve tedbir çalışmaları kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak etkin bir mücadele veren İl Emniyet Müdürlüğü, geceleri de virüse karşı güvenlik önlemleri alıyor.

25.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:20
Aksaray 'da bekçiler de gece 65 yaş üstü ve bilgilendirme denetiminde
AKSARAY - Aksaray'da korona virüsü önlem ve tedbir çalışmaları kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak etkin bir mücadele veren İl Emniyet Müdürlüğü, geceleri de virüse karşı güvenlik önlemleri alıyor.
İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da emniyet güçleri harekete geçti. Gün boyu sokaklarda önlem alan emniyet güçleri geceleri de uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Kentte çeşitli illere gitmek için otogara gelen vatandaşların sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak adına mahalle ve çarşı bekçileri denetimler yapıyor. Vatandaşlar yolculuk boyunca maske, eldiven ve gerektiği zaman bone takmaları gerektiğini anlatan bekçiler, vatandaşları temas konusunda da uyardı. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde aynıca vatandaşlar yine bekçiler tarafından sağlık kapsamında bilgilendiriliyor. Mahalle ve çarşı bekçileri otogarın yanı sıra kent merkezinde de görev alarak uygulamalarını sürdürüyor. Aksaray’da bekçiler de gece 65 yaş üstü ve bilgilendirme denetiminde

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

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Aksaray'da bekçiler de gece 65 yaş üstü ve bilgilendirme denetiminde

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