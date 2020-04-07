Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımıAKSARAY'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, duraklarda bekleyenlere, trafikteki sürücülere, alışveriş yapanlara ve esnafa maske dağıttı.

07.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:20
Aksaray 'da, belediyeden maske dağıtımı
AKSARAY'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, duraklarda bekleyenlere, trafikteki sürücülere, alışveriş yapanlara ve esnafa maske dağıttı.
Aksaray Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyenlere, toplu taşıma araçlarını kullananlara, semt pazarlarındaki esnaf ile alışveriş yapanlara ve trafikteki sürücülere maske dağıttı. Zabıta ekipleri de halkı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi. Semt pazarlarında hijyen kontrolü de yapan belediye ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarına sıvı dezenfektan aparatları yerleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplu bulunulan tüm alanlarda düzenli olarak maske dağıtımının sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kendisi ve ailelerin sağlığı için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve pazar yerlerinde maskelerini mutlaka takmalarıdır" dedi. Aksaray’da, belediyeden maske dağıtımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Sabah, Güncel

Haberin Videosu :

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren sorumluluk ertelendi Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren sorumluluk ertelendi
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü - Haber 11:53: WhatsApp'tan radikal karar! Mesajlaşmalara kısıtlama geliyor - Haber 11:53: Yasağa rağmen sahile geldiler... "İki bira içip eve gideceğiz" - Haber 11:52: Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Haber 11:52: '65 yaş' yasağı yüzünden dışarı çıkamadı, bahçesini polis sürdü - Haber 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:59: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı - Haber 12:28: Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi - Haberler