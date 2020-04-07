Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

AKSARAY'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, duraklarda bekleyenlere, trafikteki sürücülere, alışveriş yapanlara ve esnafa maske dağıttı. Aksaray Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyenlere, toplu taşıma araçlarını kullananlara, semt pazarlarındaki esnaf ile alışveriş yapanlara ve trafikteki sürücülere maske dağıttı. Zabıta ekipleri de halkı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi. Semt pazarlarında hijyen kontrolü de yapan belediye ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarına sıvı dezenfektan aparatları yerleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplu bulunulan tüm alanlarda düzenli olarak maske dağıtımının sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kendisi ve ailelerin sağlığı için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve pazar yerlerinde maskelerini mutlaka takmalarıdır" dedi.

Kaynak: DHA