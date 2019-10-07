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Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

07.10.2019 13:22Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Hüsrev köyü yaylasında oturan Hidayet K. (61) ile damadı Uğur A. evlerinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur A'nın kardeşi Fatih A, Hidayet Kutlu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hidayet K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, kaçan Fatih A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ağaçören, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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