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Aksaray'da bir kadın, kocası tarafından darp edilip bıçaklandı

Aksaray'da bir kadın, tartıştığı kocası tarafından darp edildikten sonra göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

14.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:54Aksaray'da bir kadın, kocası tarafından darp edilip bıçaklandı
'da bir kadın, tartıştığı kocası tarafından darp edildikten sonra göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1401. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay kadar önce cezaevinden çıkan Yusuf U. (36), önceki gün akşam evde eşi Merve U. (28) ile tartıştı. Eşi tarafından darp edilen Merve U., daha sonra göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı kadın komşularının vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil tardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Geceyi hastanede geçiren kadının bıçakla hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yaralı kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren kadının kocası Yusuf U.'nun peşine düşen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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