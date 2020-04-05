Aksaray'da bir köy karantinaya alındı

İSTANBUL'dan memleketi Aksaray 'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı.

İstanbul 'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı. Aksaray Valiliği'nce temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip, anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.

Kaynak: DHA