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Aksaray'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Aksaray'da bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

04.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:24
Aksaray'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Aksaray 'da bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Aksaray Valiliği tarafından karantina altına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Ortaköy ilçesi Kümbet köyümüz yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Karantina altına alınması kararının ardından jandarma ekipleri köy içerisinde, giriş ve çıkışlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray Ortaköy, Karantina, Aksaray, Kümbet, 3. Sayfa
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