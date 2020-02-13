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Aksaray'da bir tırın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:51Aksaray'da bir tırın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Erkal (39) idaresindeki 47 LG 841 plakalı tır, Aksaray- kara yolu Taşpınar mevkisinde, refüje devrildi.
Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada şoför ile araçta bulunan Elif Erkal (20), Habibe Doğan (32), Sefa Erkal (8) ve Büşra Doğan (5), yaralandı.
Tırda sıkışan yaralılardan ikisi, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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