Aksaray'da camiler korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor
Aksaray'da hayırsever vatandaşlar tarafından birçok camide korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptırıldı.
16.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:22
Aksaray 'da hayırsever vatandaşlar tarafından birçok camide korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptırıldı.
Tüm yurtta korona virüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alınırken Aksaray'da da camiler hayırsever vatandaşlar tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte ettirildi. Aksaray Belediyesi tarafından okul servisleri, işçi servisleri, toplu ulaşım araçları tamamen dezenfekte edilirken, camilerde ise hayırsever vatandaşların katkısıyla dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından camiler 30 dakika kapalı tutularak dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesi sağlandı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.
Dezenfekte çalışmasının yapıldığı camilerden Yeşil Cami imamı Adem Bekteş, hayırsever vatandaşlar tarafından camilerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Camimiz hayır sahibi tarafından korona virüsü için dezenfekte edilmiştir. İbadete temiz bir hale getirilmiştir. Rabbim inşallah bu belayı bir an önce başımızdan def etmeyi nasip eylesin" dedi.
Dezenfekte çalışmaların Aksaray'da bulunan tüm camilerde yapılacağı öğrenildi. - AKSARAY
Tüm yurtta korona virüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alınırken Aksaray'da da camiler hayırsever vatandaşlar tarafından korona virüsüne karşı dezenfekte ettirildi. Aksaray Belediyesi tarafından okul servisleri, işçi servisleri, toplu ulaşım araçları tamamen dezenfekte edilirken, camilerde ise hayırsever vatandaşların katkısıyla dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından camiler 30 dakika kapalı tutularak dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesi sağlandı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.
Dezenfekte çalışmasının yapıldığı camilerden Yeşil Cami imamı Adem Bekteş, hayırsever vatandaşlar tarafından camilerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Camimiz hayır sahibi tarafından korona virüsü için dezenfekte edilmiştir. İbadete temiz bir hale getirilmiştir. Rabbim inşallah bu belayı bir an önce başımızdan def etmeyi nasip eylesin" dedi.
Dezenfekte çalışmaların Aksaray'da bulunan tüm camilerde yapılacağı öğrenildi. - AKSARAY
Kaynak: İHA
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