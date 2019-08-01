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Aksaray'da Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı için imzalar atıldı

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı Projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde imza töreni düzenlendi.

01.08.2019 14:41 Aksaray'da Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı için imzalar atıldı
Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı Projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen törenine ATB Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hüsnü Yıldız, Aksaray Milli Emlak Müdürü Hüseyin Şeker, Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Naci Duman, Mahmut Aktürk ve Meclis Üyesi Hasan Kurt katıldı. Burada bir açıklama yapan ATB Başkanı Özkök, "ATB olarak, Aksaray'ımızın tarım ve hayvancılığını şaha kaldıracak bir projeye daha imza atıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 'Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı' ATB uhdesine geçmiş bulunmaktadır. ATB üyelerine, tarım ve hayvancılıkta emeğini esirgemeyen kıymetli besici kardeşlerimize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz taahhüt etmiştik Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağız diye. Daha da bu limitin üzerine çıkacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Canlı Hayvan Borsası ve Besicilik Alanı için atılan imzalar sonrası tören son buldu. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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