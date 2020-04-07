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Aksaray'da çiftçilere kuru fasulye ve mısır tohumu dağıtıldı

Aksaray'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere kuru fasulye ve mısır tohumu dağıtıldı.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Aksaray'da çiftçilere kuru fasulye ve mısır tohumu dağıtıldı
Aksaray 'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere kuru fasulye ve mısır tohumu dağıtıldı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının üreticilerin ürünlerini zenginleştirmek olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında ilimizdeki bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak amacı ile yazlık ekilişlere uygun yüzde 75 hibeli 10 ton kuru fasulye ve bin 200 kilogram mısır tohumunu üreticilerimize dağıttık. İl merkezi ve ilçelerde 147 çiftçimize korona virüse karşı tedbirler alınarak dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtılan tohumlarla ilimizde fazladan bin dekarlık alanda kuru fasulye, 3 bin dekarlık alanda mısır yetiştiriciliği yapılacaktır" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Aksaray, Güncel
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