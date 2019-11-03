Haberler » Güncel » Aksaray'da cip devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da cip devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da cipin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

03.11.2019 11:02
Aksaray'da cipin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrah Yakar (27) idaresindeki 34 BRH 600 plakalı cip, Konya-Aksaray kara yolunun 33. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Yakar ile arkadaşları Ferhat Turgut (21), Hasan Tekgül (27), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçtakilerin Kayserispor-Fenerbahçe maçını izlemek için Antalya'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.
Aksaray'da cip devrildi: 5 yaralı

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:35 Kahverengine dönen İzmir Körfezi, eski rengine kavuştu
12:35 KKTC'de 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi
12:34 Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
12:29 Elazığ'da duygulandıran ödül töreni
12:34 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
12:33 Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
12:32 Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
3.11.2019 12:36:14