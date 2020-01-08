Haberler » Güncel » Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber

Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da kendilerini "hurdacı" olarak tanıtıp bir iş insanının 780 bin lirasını aldıkları ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

08.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:00 Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
'da kendilerini "hurdacı" olarak tanıtıp bir iş insanının 780 bin lirasını aldıkları ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Geri dönüşüm şirketi sahibi Ş.A. (40) 'deki bir firmadan hurda siparişi verdi.
Ş.A'nın iş yerine gelen Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) İzmir'den geldiklerini ve hurdaların hazır olduğunu söyleyerek, bunun karşılığında 780 bin lirayı aldı.
İzmir'deki firmaya gönderdiği nakliyatçıların, şirkette hurda olmadığını aktarması üzerine Ş.A, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Aksaray'a 35 GE 3042 plakalı bir araçla geldiğini tespit etti.
Polis ekipleri, zanlıları, Sultanhanı ilçesi girişinde yakaladı.

Aksaray, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02   İngiltere, İran'ın füze saldırılarını kınadı - Haber
12:01   Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
12:00   Yeni yılda sosyal medyanın liderleri belli oldu - Haber
11:57   Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor - Haber
11:56   Tütüncüler su deposuna kavuşuyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
8.01.2020 12:04:01