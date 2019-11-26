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Aksaray'da DSYB kaliteli süt için tüm üreticilere tank kuracak

Aksaray'da süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları masaya yatıran Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) yaptığı çalışmalarla üreticilerin sütünü pazarlayarak üreticilere kazanç sağlayacak.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:15Aksaray'da DSYB kaliteli süt için tüm üreticilere tank kuracak
'da süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları masaya yatıran Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) yaptığı çalışmalarla üreticilerin sütünü pazarlayarak üreticilere kazanç sağlayacak.

Konuyla ilgili üreticilerle toplantıda bir araya gelen Aksaray DSYB Başkanı Bekir Kayan, üreticilerin hem sıkıntılarını dinledi, hem de çözüm önerilerinde bulundu. Üreticilerin süt pazarlama ve fiyatlarındaki sıkıntılarını dinleyen Başkan Kayan, bunun çözümü için tank kurma ve üreticilerin sütünü pazarlama kararı aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren DSYB Başkanı Bekir Kayan, amaçlarının üreticilerin sorunlarını çözmek, onlara kazanç sağlamak olduğunu belirterek, "Çalışma kapsamında üreticilerimizin hepsine birer tank kuracağız. Bu kurulan tanklarda üreticilerimiz sütlerini muhafaza edecek ve yine birliğimiz tarafından bu sütler toplanacak. Toplanan bu sütler yine birliğimiz tarafından pazarlanarak fabrikalara satılacak. Bu kapsamda belirlenen bir süt fiyatı olacak ve hiçbir şekilde bu fiyattan taviz verilmeyecek. Üreticilerimizin sütleri yok pahasına gitmeyecek. Bütün üyelere tanklar kurarak sütün kalitesini artırmak, kaliteli süt üretmek ve bunu da iyi paralara pazarlamak için yapılan bir çalışma" dedi.

Toplantıda çalışmadan memnun olduklarını belirten üreticiler ise bunun güzel bir çözüm olacağını belirterek birliğe teşekkür etti. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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