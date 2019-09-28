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Aksaray'da "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi"

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant kuruldu.

28.09.2019 11:34Aksaray'da
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant kuruldu.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ASÜ'de eğitim gören öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine katılmalarını engellemek ve öğrencileri örgütler hakkında bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu.
"El Ele Güvenli Geleceğe Proje"si kapsamında 5 bin öğrenci ile temas edilen projede öğrencilere bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür, defter, kalem dağıtıldı.

Aksaray Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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