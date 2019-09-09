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Aksaray'da erkek hemşire darbedildi

Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği ileri sürülen hasta ve kardeşi gözaltına alındı.

09.09.2019 19:38 Aksaray'da erkek hemşire darbedildi
Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği ileri sürülen hasta ve kardeşi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde görevli hemşire Mehmet Sırmalı (26), baş ağrısı şikayetiyle polikliniğe gelen ve doktorun isteği üzerine serum takmak istediği Erkan K'nin önce sözlü, sonra da fiili saldırısına uğradı.
Kolundaki serumu çıkarıp hemşireye yumruk atan Erkan K, kardeşi Aykut K. ile Sırmalı'yı darbetti.
Diğer sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin ayırdığı kavganın adından Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri Erkan K. ve Aykut K'yı gözaltına aldı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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