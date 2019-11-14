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Aksaray'da ev yangını

Aksaray'da çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

14.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:46Aksaray'da ev yangını
'da çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Harmanı Mahallesinde Cengiz Büyükküya'ya (51) ait müstakil evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Büyükkaya, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Büyükküya ve yeğeni Gamze Solmaz (15) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, Hacılar, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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