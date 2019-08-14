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Aksaray'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 10:15 Aksaray'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 09 TM 389 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Bedia A. (74), Menşure A. (27), Hüseyin Ali A. (4) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Abdülkadir A., Eşref A., İbrahim Ayaz A. yaraladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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