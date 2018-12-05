Aksaray'da Fetö'nün TSK ve Emniyet Mahrem Yapılanmasına Operasyon

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:16



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:16

Aksaray'da FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Operasyon, sabahın saatlerinde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapanan askeri okullar ve polis akademisinden ihraç edilen 10 askeri ve polis okulu öğrencisinin FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında ifade ve teşhisler elde edildi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabahın ilk ışıklarında operasyon için düğmeye bastı. 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren TEM ekipleri, 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken 1 şahıs da firari olarak aranıyor.Gözaltına alınan zanlılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY