Aksaray'da Fetö Operasyonu 9 Gözaltı

Aksaray
'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyet içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda asker ve polislikten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY'nin TSK
ve emniyet içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul ile polis akademilerinden ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi tarafından bugün, önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
TSK,Aksaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:51