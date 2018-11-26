26 Kasım 2018, 10:10
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Aksaray'da Fetö Operasyonu; Eski 5 Asker Gözaltında

Aksaray

AKSARAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı.

AKSARAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma yürütüldü. Darbe girişiminin ardından askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün diğer elemanlarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı. Ekiplerin 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

- Aksaray Aksaray
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:10