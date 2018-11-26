Aksaray'da Fetö Operasyonu İhraç Edilen 5 Asker Gözaltına Alındı

Aksaray
'da FETÖ operasyonu ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı
AKSARAY'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavclığı tarafından FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün diğer elemanları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Aksaray
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:54