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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmenler R.A. (33) ve eşi Z.A'nın (33) 'da bir evde olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, R.A. ve Z.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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