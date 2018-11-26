- Aksaray
'da FETÖ/PDY TSK
yapılanması operasyonu: 7 gözaltı
AKSARAY - Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütle bağlantıları olduğu tespit edilen kapanan askeri okullarda öğrenciyken ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sabah erken saatlerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan sonra kapanan askeri okullardan ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ankesörlü ve büfe telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri sabahın ilk ışıklarında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliden 6'sı Aksaray'da, 1'i ise Siirt
'te yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aksaray
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:04