Haberler » Güncel » Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu - Haber

Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu

Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurduAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir ağılın çatısı uçtu.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:52 Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu
'da fırtına ağılın çatısını uçurdu
AKSARAY'ın ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir ağılın çatısı uçtu. Bazı ağaçlarında dalları kırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde çiftçi Rıza Onay'a (35) ait ağılda meydana geldi. Rıza Onay'ın, ağılının çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine sevk edilen AFAD ekipleri önlem aldı. Rüzgar nedeniyle köydeki bazı ağaç dallarının da kırıldığı görüldü. Meteoroloji verilerine göre rüzgarın etkisini gün boyunca sürdüreceği belirtildi.

Gülağaç, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber
14:14   Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları - Haber
14:14   Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Haber
14:14   Edremit Körfezi'nde şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
14:09   Tuşba Belediyesi 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
7.01.2020 14:16:48