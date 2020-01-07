Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu - Haberler

Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu

Aksaray'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.

07.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:06 Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu
'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.

Aksaray'da dün geceden beri etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, ilçesi köyünde Rıza Onay (35) isimli vatandaşa ait mandıranın çatısı, saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle uçtu. Mandıranın çatısının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Rıza Onay yardım isterken, olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü, fırtınanın gün boyu etkili olacağını bildirdi. - AKSARAY

Kızılkaya, Gülağaç, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:25   Fırtına balıkçı barınağını vurdu - Haberler
17:24   Hatay'da kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler
17:23   ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret - Haberler
17:22   Savcının oğlunun tahliyesine itiraz reddedildi - Haberler
17:19   Dün adli kontrol, bugün tutuklama - Haberler
16:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Haberler
16:13   Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:07   Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası! - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
7.01.2020 17:36:25