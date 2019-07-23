Aksaray'da fuhuş operasyonu

Aksaray
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 27 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerden şehre getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda yeterli delile ulaşan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 17'si, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Fuhuş yaptıkları iddia edilen 8 kadına para cezası uygulandı. Fuhşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.