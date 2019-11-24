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AKSARAY'DA GELEN ZARFIN İÇİNDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ (1)

AKSARAY'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı.

24.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:18AKSARAY'DA GELEN ZARFIN İÇİNDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ (1)

AKSARAY'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı. İddiaya göre, zarfın içindeki kimyasal olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

ARINMA ÇADIRI KURULDU, BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFED ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti. 4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmunlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Ekiplerin çalışması

- Aile bireylerinin çadıra alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



Hamidiye, Polis, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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