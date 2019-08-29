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Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralı

Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralıAKSARAY - Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 2'si görevli asker 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

29.08.2019 11:23
Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 2'si görevli asker 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray Adana karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 07 GSA 85 plakalı otobüs, İstanbul Tuzla'dan Kahramanmaraş'a gitmek üzere 38 yabancı uyruklu göçmen ve 6 görevli ile yola çıktı. Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otobüs tarlaya indi. Bir süre tarla içerisinde giderek duran otobüste bulunan görevli askerler O.Ş. ve M.A. ile yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerindeki diğer göçmenler ise bir süre otobüste bekletildikten sonra jandarma araçları ile Taşpınar Jandarma Karakoluna götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralı

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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