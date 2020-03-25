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Aksaray'da gönüllü kursiyerler yıkanabilir maske üretimine başladı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde gönüllü kursiyerler, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

25.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:53
Aksaray'da gönüllü kursiyerler yıkanabilir maske üretimine başladı
Aksaray 'ın Gülağaç ilçesinde gönüllü kursiyerler, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.
Gülağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurslara katılan 20 kadın, kamu kurum ve kuruluşları için günlük, yıkanabilir bin koruyucu maske üretiyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi.
Uzun, 2 kursta günlük bin maske ürettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu virüse karşı vatandaşların dirençlerini artırmak ve daha fazla yayılmasını önlemek adına maske üretmeye başladık. Gelen siparişleri yetiştiremedik. İkinci kursumuzu açtık. Her iki kursumuzda 20 kadın maske yapmaya devam ediyor. Günlük ortalama bin maskeyi üretiyoruz. Kumaşımız elyaf cinsinden. Günlük kullanıldıktan sonra tekrar yıkanıp kullanılabilir."
Kursiyer Emine Teymen ise vatandaşların sağlığı için kursiyerlerle birlikte maske üretimine başladıklarını söyledi.
Kursiyer Birsen Teymen de yıkanabilir maskeler ürettiklerini, talebin çok olduğunu, yetişmeye çalıştıklarını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gülağaç, Aksaray, Güncel

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