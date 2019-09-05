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Aksaray'da günlük bin araç denetimden geçiyor

Aksaray'da trafik uygulamalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri günlük ortalama bin araç ve sürücüsünü denetliyor.

05.09.2019 22:45 Aksaray'da günlük bin araç denetimden geçiyor
Aksaray'da trafik uygulamalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri günlük ortalama bin araç ve sürücüsünü denetliyor.

Aksaray'da şehir içi trafik ve karayolları trafiği olarak uygulamalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, günlük ortalama bin araç ve sürücüsünü denetliyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayolları ile şehir içinde birçok kavşakta görev alan polis ekipleri, trafik yönünden araç ve sürücüleri kontrolden geçiriyor. Gerçekleştirilen uygulamalarda trafik güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önleyebilmek, can ve mal kaybının önüne geçebilmek için 24 saat görev yapan polis ekipleri, ehliyetten alkole, muayeneden sigortaya, fiziksel araç kontrolünden aksesuara kadar denetlemelerde bulunuyor. Kusurlu bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulama ve denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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