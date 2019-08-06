Haberler» Güncel» Haber

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

06.08.2019 12:42 Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Fahri Soyer (41 ) idaresindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara kara yolunun 31. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gülay Soyer (54), Yunus Emre Soyer (18), Döne Soyer (64) ve Fatma Ülkü (33) yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray, Ankara, Gülay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:23   Eşini öldürüp intihar etti
13:23   İçişleri Bakanlığından STK'ler ile iş birliği kamu spotu
13:23   NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin
13:23   Rusya'da patlamanın ardından 16 bin 500 kişi tahliye edildi
13:22   Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı
13:20   FABRİKADA AMONYAKTAN ETKİLENEN 25 İŞÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI (EK)
13:18   Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı