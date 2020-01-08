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Aksaray'da halk günü ve güvenlik toplantısı

Aksaray'da halk günü ve güvenlik toplantısı yapıldı.

08.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:22 Aksaray'da halk günü ve güvenlik toplantısı
'da halk günü ve güvenlik toplantısı yapıldı.
Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu Konferans Salonundaki toplantıya çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.
Aksaray İl Emniyet Müdür Vekili Saadrettin Bircan, burada yaptığı konuşmada, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Vatandaşları tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ettiklerini belirten Bircan, "Bu toplantılarımızın amacı vatandaşlarımızı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve onların sorunlarını birinci ağızdan dinlemek. Toplantılarında vatandaşlarımızla buluşmamızda vatandaşlarımızdan aldığımız öneriler sorunların planlı, sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözülebilmesi için bizlere yol gösterici nitelikte oluyor." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından katılımcıların sorunları dinlendi, talepleri alındı.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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