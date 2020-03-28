Aksaray'da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor
Aksaray'da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor Aksaray'da hastaneye muayene olmaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor.
28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:52
Aksaray 'da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor
AKSARAY - Aksaray'da hastaneye muayene olmaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor. Aksaray'da korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık çalışanları tarafından kurulan stantta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt genelinde başlatılan uygulama Aksaray'da da hastane ve sağlık kuruluşlarında devam ettiriliyor. Korona virüse karşı uyarılanlar hastalık belirtisi taşıması halinde karantina merkezine sevk ediliyor.
AKSARAY - Aksaray'da hastaneye muayene olmaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor. Aksaray'da korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık çalışanları tarafından kurulan stantta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt genelinde başlatılan uygulama Aksaray'da da hastane ve sağlık kuruluşlarında devam ettiriliyor. Korona virüse karşı uyarılanlar hastalık belirtisi taşıması halinde karantina merkezine sevk ediliyor.
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Kaynak: İHA
Etiketler: Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Yerel