Haberler» 3. Sayfa» Haber

Aksaray'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralıAKSARAY - Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

02.08.2019 00:18
Aksaray'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Aksaray'da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 15 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiey göre, Diyarbakır'dan Ankara'ya büyükbaş hayvan götüren Remzi Ö. idaresindeki 34 HH 5866 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücü ve yolcu olarak bulunan kardeşi Onur Ö.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada tırda bulunan 80 büyükbaş hayvandan 15'i telef oldu.

Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:36   Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
01:28   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
01:20   Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu
00:59   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
00:57   Yaşlı karı kocanın evinden uyuşturucu çıktı
00:44   Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
00:38   Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı